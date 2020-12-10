مصادر: الصحة تحسم مصير لقاحات كورونا المقرر استيرادها خلال أيام

أكدت مصادر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن الوزارة ستحسم خلال أيام مصير اللقاحات المقرر استيرادها، لافتة إلى أن مصر مصر حجزت 20 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا، والتى ستكفي الفئات الأولى بالرعاية.وأضافت المصادر لـ "الدستور"، أن اختيار اللقاح سيكون وفقاً لعدد من العوامل على رأسها الفاعلية والأمان، لافتا إلى أن وزارة الصحة تتأنى في اختيار المصل المناسب الذي يتوافر فيه الأمان قصير وطويل المدى قبل الفاعلية، ولا يمكن البدء في تطعيم المصريين به إلا بعد التأكد من سلامة وفاعلية اللقاح في مواجهة الفيروس.وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تنتظر حتى يتم الموافقة بشكل نهائي عن اللقاحات المطروحة واعتمادها نهائيا، حيث أن كل المعلومات المتوافرة عن جميع اللقاحات "أولية".وأوضحت أن الفئات الأولى بالرعاية تشمل؛ كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الأورام والحوامل وأطقم الفريق الطبية، لافتًا إلى أن الحصول على اللقاح يتطلب التأكد من الأمان ثم الفاعلية.وأشارت إلى أن الوزارة الصحة هى الجهة الوحيدة التى ستولى توزيع اللقاحات وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للسيطرة على جائحة كورونا، وستكون الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ومنهم الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفويض وزيري المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.