13 صورة ترصد الظهور الأول للإرهابي محمود عزت في محاكمة «عنف مكتب الإرشاد»

حصلت " الدستور" على صور الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، في قاعة جلسة إعادة محاكمته، اليوم الخميس.وتوضح الصور المتهم الإرهابي محمود عزت، أثناء مثوله في جلسة قضية أحداث عنف مكتب الارشاد والتي جرى تأجيلها لجلسة 4 يناير المقبل.