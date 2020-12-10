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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص أكثر من 99 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن ضعف السمع

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:23 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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قال الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، فحص 99079 طفلًا من حديثي الولادة حتى الآن.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 2 مليون و600 ألف طفل من حديثي الولادة على مستوي الجمهورية، وعدد 150 ألف طفل على مستوى المحافظة خلال عام، مشيرًا إلى أنها انطلقت بالمحافظة منذ شهر نوفمبر الماضي، ويتم العمل من خلال 150 مركزًا طبيًا ووحدة صحية تابعين لـ19 إدارة صحية بالمحافظة بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها.

وأكد أن تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، لافتًأ إلي أنه يتم فحص الأطفال بجهاز الإنبعاث الصوتي، وفي حالة عدم الاجتياز يتم الفحص مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وفي حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل «زراعة القوقعة» يتم الإحالة إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

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