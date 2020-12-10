دموع وبكاء.. أبرز مشاهد وداع الروائي نبيل فاروق (فيديو)

رصدت عدسة الدستور، لحظات الألم والحزن في وداع الكاتب الروائي الكبير الدكتور نبيل فاروق، خلال مراسم تشيع جثمانه من مسجد طلعت مصطفى بمدينة الرحاب بوابة 17، إلى مدافن العائلة في منطقة الروبيكي على طريق الإسماعيلية.والتزم الحضور بالإجراءات الاحترازية، كتعقيم الأيدي المتكرر بالكحول والمواد المطهرة، بالإضافة إلى الحرص على ارتداء الكمامات الطبية.يذكر أن الروائي المصري نبيل فاروق، توفي أمس الأربعاء، عن 64 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية، فيما نعت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، وجميع الهيئات والقطاعات، بطل سلسلة "الرجل المستحيل".كانت ريهام نبيل فاروق، ابنة الفقيد، أعلنت أمس، وفاته من خلال منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي- فيسبوك-، أثر أزمة قلبية، وقام بنعيه عدد من الروائيين والكتاب العالميين.يذكر أن نبيل فاروق من مواليد فبراير 1956، توفي عن عمر يناهز 64 عامًا، وكان يمثل علامة كبيرة جدًا في الكتب البوليسية، والخيال العلمي، ومن أبرز أعماله روايات مصرية للجيب، ملف المستقبل، الرجل المستحيل، كوكتيل 2000.