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مصر

وزير الإنتاج الحربي: مستعدون لإنشاء خطوط إنتاج متكاملة للجانب العراقي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:19 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، منهل عزيز محمود وزير الصناعة والمعادن العراقي لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بديوان عام الوزارة.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة وفد عراقي رفيع المستوى لمصر برئاسة الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانب المصري والعراقي والتباحث حول آليات تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة العليا (العراقية-المصرية) المشتركة والقمة الثلاثية (العراقية- المصرية- الأردنية)، حيث تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وكذا المنتجات التي تقوم بإنتاجها وأبرز المشروعات القومية التي تشارك في تنفيذها.

وأكد مرسي اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجانب العراقي وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية بما يعود بالنفع على كلا الجانبين، مشيرًا إلى موضوعات التعاون القائمة في مختلف مجالات التصنيع والزيارات المتبادلة بين الجانب المصري والعراقي والتي تعكس وجود رغبة متبادلة في إقامة شراكات صناعية مثمرة في مجالاتٍ عدة، كما أكد على استعداد الوزارة للمساعدة في تأهيل المصانع الحربية العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بها، وكذا المعاونة في إعداد المواصفات التصميمية والمتطلبات الفنية والتكنولوجية لإنشاء خطوط إنتاج متكاملة في مختلف المجالات الصناعية.

من جانبه أكد منهل عزيز محمود على عمق العلاقات الأخوية التي تربط العراق ومصر، مشيرًا إلى توجه وزارة الصناعة والمعادن العراقية نحو الانفتاح على دول الأشقاء والجوار ودول العالم الأخرى للاستفادة من التجارب الصناعية الناجحة لديها في إقامة مشاريع صناعية وتوطين صناعات جديدة لتطوير القاعدة الصناعية في العراق، مضيفًا أن التعاون مع مصر سيشهد خلال الفترة المقبلة تطورًا ملحوظًا، مبديًا رغبة الوزارة في تطوير التعاون والعمل المشترك مع الجانب المصري في شتى المجالات الصناعية من خلال عقد شراكات واتفاقيات مثمرة بين الشركات العراقية ونظيرتها المصرية.

وثمّن الوزير العراقي الدور المصري الداعم للعراق، مشيدًا بقدرة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي خلال السنوات الماضية والمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مضيفًا أن هذه الجهود المصرية تفتح الكثير من مجالات التعاون المشترك مع العراق والاستفادة من التجربة المصرية، وأشاد بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات مشهود لها بالكفاءة وخطوط إنتاج تضاهي الخطوط العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى، كما أشاد بدورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير.

وقد صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية من الجانبين للتعرف على الإمكانيات المتوفرة لدى كل طرف على أرض الواقع، وتحديد مجالات التعاون المستقبلي.

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