فتح باب الترشح..شروط التقدم لانتخابات اتحاد طلاب جامعة القاهرة

تنطلق اليوم الخميس أولى خطوات ماراثون الانتخابات الطلابية بجامعة القاهرة، قتحت الكليات باب الترشح للانتخابات للعام الجامعي 2020-2021، بسحب وتقديم الاستمارات، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وترصد «الدستور» أهم المعلومات عن الانتخابات بالتزامن مع فتح باب الترشح.-تستقبل إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة، الراغبين في الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 3 عصرًا.- حافظت الجامعة على منع التكدس، وتنظيم عملية دخول الطلاب إلى مقار سحب وتقديم الاستمارات.-استعدت الكليات لإجراء الانتخابات بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة كافة الأطراف.- شددت الجامعة على منع الدخول بدون الكمامة، ومراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.- شروط الترشيح للانتخابات أن يكون المتقدم مصري الجنسية، له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية بمجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وأن يكون مستجدا بفرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، ومستجد ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق مجازاته تأديبيًا، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة إرهابية.- إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13 ديسمبر.- تلقي الطعون يوم الإثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة.-إعلان الكشوف النهائية 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية الخميس ولمدة 3 أيام.-تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.