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لايف ستايل

إسلام جمال يكتب: «سي السيد» مظلوم في زمن العنف ضد النساء

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:18 م
إسلام جمال
إسلام جمال
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"كنتي فين يا أمينة؟.. أبدًا يا سي السيد كنت بزور الأوليا".. من منا لم يشاهد فيلم بين القصرين مرة أو اثنين على الأقل، رائعة فنية مأخوذة عن الجزء الأول من ثلاثية الكاتب العبقري نجيب محفوظ، والتي جسد خلالها كل معاني القهر والعنف ضد المرأة.

بطل الرواية والفيلم أحمد عبد الجواد شخصية مزودجة، تعيش حياتين متناقضتين، يتحكم بالمسارات الحياتية لأسرته خلال فترة الاحتلال الإنجليزي، وقبيل اندلاع ثورة 1919، فهو يتعامل بصرامة مع أبناؤه وزوجته، بينما في الليل يعيش حياة اللهو والانحلال.

أما زوجته أمينة «مكسورة الجناح» هي «إسفنجة»- إن جاز التعبير، تمتص الإهانات، وتتعايش مع التهميش تارة، والتعنيف تارة أخرى، صورة نمطية كانت مكررة تجسد العنف الزوجي في قالب درامي بديع.

أصبح لقب «سي السيد» من الألقاب الدارجة لسنوات، بل وأصبحت هذه الشخصية القاسية حلم بالنسبة إلى الكثير من الرجال الذين رأوها نموذج لأعلى مراتب الرجولة وقوة الشكيمة.

على جانب آخر، كانت الشخصية على مدار سنوات نموذج حاضر في جميع الخطابات النسوية للدلالة على قسوة الرجل الذي يتصالح مع هذا الكم من التناقض وضيق الأفق، ويلجأ للعنف والإهانة في التعامل مع زوجته التي لا يراها إلا بالكاد مُربية للأبناء ومُنجبة لهم، وليست شريكة حياة تتقاسم معه الفكر والقرارات.

وأخيرًا جاءت السوشيال ميديا، بكل مميزاتها وعيوبها الكاشفة لما يخبئه مجتمعنا من عنف تخطى حدود سي السيد بمراحل، وحتمًا لم يخطر ببال نجيب محفوظ أن هناك سقفًا أعلى من السوء سيطول الرجال والشباب يفوق عبد الجواد الذي اجتمعت فيه كل تناقضات الرجل الشرقي الذي يرفض على الزوجة والأبناء ما يبيحه لنفسه.

أصبح لقب «سي السيد» موضة قديمة يحتاج إلى تطور، لأن هناك نسخة ممتدة ومطورة أكثر بشاعة من سي السيد، فعرفنا القاتل والخائن، والمتحرش، والمغتصب، بل وأزيد بأننا عرفنا من يتصالح ويتسامح مع كل هؤلاء، ويجد لهم المبررات بدعوى أنهم رجال يحق لهم كل شيء.

فلا يمر يوم إلا ونقرأ عن حادثة زوج يشهر بزوجته مستعينًا بالتكنولوجيا، آخرهم من استعان بصديقه للتشهير بزوجته وتلفيق قضية زنا لها، وغيرها من الجرائم التي جعلت فكرة "سي السيد" نعمة لم نصل إليها بعد.

العنف ضد المرأة ما هو إلا ضعف ثقة وشخصية للرجل، وحيلة يستعين بها فقط فاقدي الرجولة والمروءة.

وفي اليوم الأخير للحملة العالمية «16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة» والتي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، كل ما نتمناه زوال شخصية سي السيد، والنسخ الأكثر سوءًا منه، فالمرأة شريكة البناء.

ويليق بالمرأة النظر لها كإنسان يقف على أرضية واحدة مع الرجل في تطوير الوطن الذي بالطبع لن ينصلح إلا باحترام جميع أفراده وتقدير قطبيه الرجال والنساء على السواء.

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