إيمان ماهر تكتب: المرأة المصرية متحررة بالماضي وضحية زمن «كورونا»

كانت الملكة والشاهدة أمام قضاة المحاكم، تمثل نفسها فى المنازعات القانونية دون الحاجة لحضور زوج أو أخ، أو قريب، حظيت بالاهتمام والمساواة، منذ عصر الفراعنة قبل حتى أن تظهر الأديان السماوية، هذه هي المرأة التي خلقت لتشارك في الحياة وليس لتكون تابعة.سنوات طويلة مرت كانت المرأة أساس التغيير في كل شيء حتى في الحروب دون النظر ما إذا كان يصح أن تكون هنا، أو أن يطلق أحدهم أحكامًا في حرمانية تواجدها.من المفترض أن تكون فترة الثورة التكنولوجية نقلة للأمام، لكن الموازين اختلت فأي فعل تقوم به المرأة أصبح محسوبًا، رغم أنه على العكس في القديم لم يكن هناك تعليم بشكل كافي، ولا شاشات ذكية، ولا هواتف، ولا انترنت يرى من خلالها الناس دور كل سيدة في مكانها.ومن المفترض أيضًا أن العالم أصبح أكثر انفتاحا، فجميعنا نحمل الهواتف ونرى يوميا أخبار من نوعية سيدة حصدت جائزة عالمية، وأخرى تفردت بمنصب لأول مرة، وأخرى تعول أسرة بأكملها، وغيرها من القصص البطولية، ولكن المجتمع لا زال يأبى رؤية ذلك، بل ولا يجد غضاضة من وجود حالات مثل سيدة تعول أسرة بأكملها حتى زوجها ثم يهينها ويضربها وكأنه حق مكتسب أن تنفق عليه وعلى الأبناء.ومن المفارقات المثيرة للسخرية هو أن أي تاء مربوطة تسير في الشارع أصبحت محل جدل، أغلبية «الترندات» تتصدرها النساء، منها بسبب الملابس أو فعل قامت به إحداهن، يصبح حديث الشارع بالأيام، ويخرج المشرعون أصحاب الحلال والحرام ليحللوا المشهد، وببساطة يشرعون دخولها النار، رغم أن هؤلاء أنفسهم عندما يرون صور لامرأة غربية يمجدون في جمالها.العنف ضد المرأة ليس فقط بالضرب أو السب أو الإهانة، ولكن بوضع الحواجز والعكوسات دائما في حياتها، والتساهل مع التنمر بالنساء وهي ممارسات دخيلة ليست من الدين في شيء.البعض يرى أن المرأة خلقت لتجلس في المنزل، لا لتظهر في الشوارع أو في المناصب أو الوظائف المختلفة.جائحة كورونا تزيد الأزمةومع تفاقم الفجوة بين الرجل والمرأة جاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة كما يقولون، إذ خرجت بعض العقد المكبوتة بداخل هؤلاء الذين تسنت لهم الفرصة لإخراج كراهية عميقة، ففترات الإجازة التي قضاها الثنائي تحت سقف واحد تسببت في مزيد من العنف.وقد أفاد تقرير لمنظمة الصحة العالمية، بعنوان "كوفيد-19 والعنف ضد المرأة في إقليم شرق المتوسط"، أن الإقليم يأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث انتشار العنف ضد المرأة (37%)، وأن هناك زيادةً في حالات العنف خلال الجائحة بنسبة تتراوح من 50% إلى 60% بناءً على مكالمات الاستغاثة التي تُجريها النساء عبر الخطوط الساخنة لمنظمات المرأة.وفي اليوم الـ 16 والأخير الذي قررته الأمم المتحدة من انطلاق اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يوافق أيضًا اليوم العالمي لحقوق الانسان، لابد وأن تختلف نظرة المجتمع للنساء، هذا المطلب الذي طالما نادينا به تكرارًا، وأن تعود لها كامل حقوقها مثلما كانت في السابق، والكف عن النظر إليها بنظرة الكائن الضعيف الهش أو الحائط المائل في كل ظروف الحياة التي يواجهها الرجل.