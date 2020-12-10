الصين تفرض عقوبات على أعضاء في الكونجرس ودبلوماسيين أمريكيين

ردت الصين اليوم الخميس، على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قادة صينيين باستهداف أعضاء في الكونجرس ودبلوماسيين أمريكيين في هونج كونج وماكاو.وأعلنت الصين فرض عقوبات على أعضاء في الكونجرس الأمريكي وخفضت بعض الإعفاءات التي كانت تمنح بشأن التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الأمريكية الذين يزورون هونج كونج وماكاو.تأتي هذه الخطوة ردا على حظر السفر والعقوبات الأخرى التي فرضها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء على 14 نائبا صينيا، من بينهم نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهي هيئة بارزة في الحكومة الصينية، بسبب تقييد الصين للحريات في هونج كونج.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج إن العقوبات الأمريكية تمثل "تدخلا كبيرا" في الشؤون الداخلية للصين.ولم تحدد هوا ماهية العقوبات التي ستفرض على أعضاء الكونجرس الأمريكي.وتتناول العقوبات الأمريكية ما تعتبره واشنطن تعديا من بكين على الحكم الذاتي لهونج كونج، لا سيما من خلال قانون الأمن القومي الذي تم تبنيه في وقت سابق من هذا العام والذي يجرم المعارضة في المركز المالي.وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على العديد من مسؤولي هونج كونج بمن فيهم الرئيسة التنفيذية كاري لام.