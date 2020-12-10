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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تأجيل محاكمة «طبيب الميكروباص» بالشرقية للأسبوع القادم

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:09 م
طبيب الميكروباص
طبيب الميكروباص
سارة الوردانى
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أجلت محكمة جنح الزقازيق اليوم، محاكمة طبيب الشرقية، والمعروف بـ"طبيب الميكروباص"، في اتهام فتاة له بارتكاب فعل جنسي فاضح داخل وسيلة مواصلات عامة، لجلسة الأسبوع المقبل.

وكانت النيابة العامة، قد قررت حبس الطبيب 15 يوما على ذمة الحقيقات، بعد أن قدمت استئنافا على قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيل "عبد الرحمن. م"، والمعروف بطبيب الميكروباص، بكفالة 2000جنيه، ليتم قبول الإستئناف اليوم، وتجديد حبسه.

وحررت فتاة محضرا تتهم فيه "عبدالرحمن. م" طبيب بمستشفى جامعة الزقازيق، بارتكاب فعل جنسي فاضح، داخل سيارة "ميكروباص"، في أثناء وقوفه ناحية المقعد التى تجلس عليه، مما جعله ترفع صوتها فى السيارة وتنهره، فسارع نزولا من السيارة محاولا الهرب إلا أن سائق توك توك لاحقه، وتمكن من الإمساك به، وسارعت الفتاة بطلب النجدة، ولقنه المارة ضربا مبرحا، مطالبين إياها بالامتناع عن تحرير محضر، لعدم المساس بمستقبله، إلا أنها تمسكت بتحرير المحضر، وحضرت قوة من قسم ثان الزقازيق، وتم ضبطه.

وتم تحرير محضر حمل رقم 6583 قسم ثان الزقازيق.

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