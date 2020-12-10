محاكمة عصابة سرقة المواطنين بالزاوية الحمراء
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:08 م
حسام التمساحطباعة
قررت نيابة الزاوية الحمراء، إحالة تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، وارتكابهم 3 وقائع بذات الأسلوب بدائرة القسم للمحاكمة.
كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقي بلاغا بضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في جرائم السرقات بأسلوب المغافلة، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وضبط بإرشادهما متحصلات وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقي بلاغا بضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في جرائم السرقات بأسلوب المغافلة، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وضبط بإرشادهما متحصلات وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.