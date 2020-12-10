محاكمة عصابة سرقة المواطنين بالزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء، إحالة تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، وارتكابهم 3 وقائع بذات الأسلوب بدائرة القسم للمحاكمة.كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقي بلاغا بضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في جرائم السرقات بأسلوب المغافلة، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، وضبط بإرشادهما متحصلات وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.