هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة، في مستهل التعاملات اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 800 مليون جنيه، بعد مرور أول 15 دقيقة من بداية جلسة التداول.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق «EGX30» بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 11.004.65 نقطة، وكذلك مؤشر «EGX50»، بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 2.250.15 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر «EGX30capped»، بنسبة 0.24%، ليصل إلى مستوى 13.190.92 نقطة.كما تراجع مؤشر «EWI-EGX70» بنسبة 0.24%، ليصل إلى مستوى 2.115.48 نقطة، وكذلك مؤشر «EWI-EGX100» هو الآخر بنسبة 0.32%، ليصل إلى مستوى 3.072.22 نقطة.كما هبط مؤشر «EGX30-TR» بنسبة 0.14 %، وصولًا إلى 4.233.71 نقطة، وكذلك مؤشر «EGX ESG»، بنسبة 0.37%، وصولا لمستوى 1.787.52 نقطة.