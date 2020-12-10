أيام قليلة ويبدأ ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021، لذلك يطالب الكثيرين من أولياء الأمور بإعادة فتح رابط خطوات تدقيق بيانات الطالب والتابلت واستلام البريد الالكتروني لأداء الامتحانات عبر المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب بمختلف المراحل الدراسية لمتابعة دروسهم ومناهجهم وأداء الامتحانات الالكترونية لذلك يستعرض الدستور كيفية إنشاء بريد إلكتروني موحد.

خطوات تدقيق بيانات الطالب والتابلت واستلام البريد الالكتروني

يطالب الكثيرين من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بإعادة فتح موقع تدقيق بيانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بأنفسهم حتى يتمكنوا من استلام البريد الإلكتروني، وذلك ضمن إجراءات تسليم التابلت المدرسي وفي حالة عدم اكتمال البيانات أو وجود خطأ في البيانات الأساسية مثل التخصص أو الشعبة أو غير ذلك من البيانات فقم باختيار بياناتي الشخصية بها أخطاء وقم بالتواصل مع إدارة مدرستك لتعديل الأخطاء وفي حالة أن بياناتك سليمة اختر أيقونة بياناتي صحيحة وحفظها حتى يتمكنوا من تسليم التابلت المدرسي والدخول عبر المنصات التعليمية المؤهلة لدخول الامتحانات الإلكترونية.

رابط تدقيق بيانات الطالب

ناشد أولياء أمور طلاب الصف الأول والثاني الثانوي إعادة فتح رابط تدقيق بيانات الطلاب بأنفسهم من خلال هذا الرابط ( من هنا) المعد خصيصا لذلك الغرض من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى يتمكنوا من استلام البريد الإلكتروني والحصول على الكود المؤهل لأداء الامتحانات الإلكترونية وملئ بيانات استمارة الامتحانات وفقا لخطة الوزارة بتحويل التعليم من التلقين المعتمد على التلقين ووسائل التعليم الإلكترونية إلى التعليم عن بعد المتعمد على الوسائل التكنولوجيا الحديثة في الحصول على معلومات دراسية.

كيفية الحصول على كود الطالب الإلكتروني

قبل معرفة خطوات تدقيق بيانات الطالب والتابلت واستلام البريد الالكتروني يجب على طلاب الصف الأول والثاني الثانوي معرفة خطوات الحصول على كود الطالب المؤهل لدخول الامتحانات وهى :-

تسجيل الدخول على موقع كود الطالب من خلال هذا الرابط ( من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن كود الطالب.

كتابة الرقم القومي للطالب.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كود الطالب.

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