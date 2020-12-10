وصول جثمان نبيل فاروق إلى المسجد للصلاة عليه

وصل، منذ قليل، جثمان الفقيد نبيل فاروق إلى مسجد طلعت مصطفى ببوابة 17 في مدينة الرحاب، لأداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل، والمقرر عقدها عقب صلاة الظهر، وسط حالة من الحزن سيطرت على أسرته ومحبيه.والتزم الحضور بالإجراءات الاحترازية كتعقيم الأيدي المتكرر بالكحول والمواد المطهرة، بالإضافة إلى الحرص على ارتداء الكمامات الطبية، ومن المقرر أن تتم الصلاة على الفقيد في مسجد طلعت مصطفى بمدينة الرحاب، محافظة القاهرة، وبعدها يتم نقل جثمانه إلى مقابر العائلة في الروبيكي بطريق الإسماعيلية.وتوفي الروائي المصري نبيل فاروق، أمس الأربعاء، عن 64 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية، فيما نعت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، وجميع الهيئات والقطاعات بطل سلسلة "الرجل المستحيل".كانت ريهام نبيل فاروق، ابنة الفقيد، أعلنت أمس عن وفاته من خلال منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إثر أزمة قلبية، وقام بنعيه عدد من الروائيين والكتّاب العالميين.يذكر أن نبيل فاروق من مواليد فبراير 1956، توفي عن عمر يناهز 64 عامًا، وكان يمثل علامة كبيرة جدًا في الكتب البوليسية، والخيال العلمي، ومن أبرز أعماله روايات مصرية للجيب، ملف المستقبل، الرجل المستحيل، كوكتيل 2000.