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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

وسط إجراءات احترازية.. أهالي الرحاب يودعون نبيل فاروق

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:16 م
نبيل فاروق
نبيل فاروق
حسن الهتهوتي
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توافد، منذ قليل، العشرات من سكان منطقة الرحاب على مسجد طلعت مصطفى ببوابة 17، لأداء صلاة الجنازة على الكاتب نبيل فاروق، المقرر عقدها عقب صلاة الظهر.

والتزم الحضور بالإجراءات الاحترازية كتعقيم الأيدي المتكرر بالكحول والمواد المطهرة، بالإضافة إلى الحرص على ارتداء الكمامات الطبية.

ومن المقرر أن تتم الصلاة على الفقيد في مسجد طلعت مصطفى بمدينة الرحاب، بمحافظة القاهرة، وبعدها يتم نقل جثمانه إلى مقابر العائلة في الروبيكي بطريق الاسماعيلية.

وتوفي الروائي المصري نبيل فاروق، أمس الأربعاء، عن 64 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية، فيما نعت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، وجميع الهيئات والقطاعات، بطل سلسلة "الرجل المستحيل".

كانت ريهام نبيل فاروق، ابنة الفقيد، أعلنت، أمس، عن وفاته من خلال منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إثر أزمة قلبية، وقام بنعيه عدد من الروائيين والكتّاب العالميين.

يذكر أن نبيل فاروق من مواليد فبراير 1956، توفي عن عمر يناهز 64 عامًا، وكان يمثل علامة كبيرة جدًا في الكتب البوليسية، والخيال العلمي، ومن أبرز أعماله روايات مصرية للجيب، ملف المستقبل، الرجل المستحيل، كوكتيل 2000.
وسط إجراءات احترازية.. أهالي الرحاب يودعون نبيل فاروق
وسط إجراءات احترازية.. أهالي الرحاب يودعون نبيل فاروق
وسط إجراءات احترازية.. أهالي الرحاب يودعون نبيل فاروق
وسط إجراءات احترازية.. أهالي الرحاب يودعون نبيل فاروق

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