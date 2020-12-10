التاريخ الصحى لنبيل فاروق.. «رحل بأزمة قلبية مفاجئة»

أزمة قلبية مفاجئة أودت بحياة الكاتب نبيل فاروق، مساء أمس الأربعاء، عن عمر ناهز الـ64 عاما، وتم تشييع جنازته بعد صلاة ظهر اليوم، بمسجد طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، ودفنه بمدافن العائلة بالروبيكي على طريق الإسماعيلية.وعكات صحية عديدة تعرض لها رجل المستحيل نبيل فاروق، خلال السنوات الماضية، فضلا عن إجرائه عمليات جراحية خطيرة، وآخرها في أبريل الماضي، بعد تعرضه لكسر في عظمة الفخذ، وتطلبت حالته الخضوع لعملية جراحية، والراحة لمدة 3 أشهر بالبقاء جالسًا سواء على الفراش أو كرسي متحرك، وكذلك العلاج الطبيعي، وهذا ما أوضحه في تصريحات صحفية حينها.وفي يونيو 2019، كشف نبيل فاروق عن مروره بأزمة صحية واحتياجه لفترة من الوقت للتعافي تمامًا، والقدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعي، وكتب عبر "تويتر": "بالنسبة لمريض في مرحلة نقاهة يبدأ علاجه في الصباح ويستمر مع جلسات إعادة تأهيل للسير وينتهي في الحادية عشرة مساءً ومن المزعج والمرهق جدًا سواء في رمضان أو غيره أن تنتزع مني الاتصالات المنزلية برنينها حقي في النوم والراحة من منتصف الليل والمضحك المبكي أنها للاطمئنان على صحتي".وسبق أن تعرض نبيل فاروق لوعكة صحية اضطرته لإلغاء ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2019، وبقي طويلًا على فراش المرض، وأعلن حينها عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": بدأت أتماثل الشفاء ولله الحمد، وغادرت فراش المرض، ولكننى لم أغادر المنزل بعد، دعواتكم".نبيل فاروق ولد في 9 فبراير 1956، وهو كاتب مصري معروف اشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000. لاقت قصصه نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.