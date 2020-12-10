مترو الأنفاق: انتظام الحركة بالخط الثاني

أوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق سبب تهدئة مسير القطارات بين محطتى العتبة ومحمد نجيب بالخط الثاني، مشيرة إلى انتظام حركة القطارات بالخطوط الثلاثة.وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في بيان لها، أن سبب تهدئة القطارات والمسير بسرعة 20 كم بين محطتى العتبة ومحمد نجيب باتجاه المنيب بالخط الثانى هو وجود أعمال صيانة بالسكة فى هذه المنطقة، وعلى الفور تم الانتهاء من الصيانة اللازمة، حيث استغرق ذلك 30 دقيقة فقط وعودة سرعة القطارات إلى طبيعتها بالسرعة المعتادة.وأكدت أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة منتظمة بالاتجاهين، ولا يوجد بها أى أعطال.