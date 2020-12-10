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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

بحضور وزير الرياضة.. جولة جديدة من «لا للتعصب» مع انطلاق الدورى

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:25 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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تستضيف مؤسسة الأهرام، اليوم الخميس، احتفالية كبرى في إطار مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب"، بمناسبة انطلاق الدوري العام لكرة القدم، مع توجيه الدعوة إلى النقاد الرياضيين والإعلاميين في مجال الرياضة لنبذ التعصب والانحياز وبداية مرحلة جديدة قوامها التعاون المشترك، بهدف إنجاح الموسم الجديد.

تبدأ الاحتفالية في الخامسة مساءً من أمام مؤسسة الأهرام بعرض موسيقى وزارة الشباب والرياضة، وبحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

ومن المقرر أن تعقبها إنارة مبنى الأهرام فضلا عن عقد لقاء فكري في قاعة نجيب محفوظ، تلقى فيه كلمات قصيرة عن تناول خطة وزارة الشباب للموسم الجديد، والضوابط الإعلامية للتصدي لأي مخالفات تحدث وخطة التليفزيون المصري لنقل المباريات والسياسات والأكواد الخاصة بالنشر في البرامج والصحف، ويعقب ذلك حفل من كورال وزارة الشباب والرياضة.

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