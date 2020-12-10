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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القطاع الصحي اللبناني يتهاوى في ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
القطاع الصحي اللبناني
القطاع الصحي اللبناني
وكالات
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قالت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الخميس إن الحكومة اللبنانية تتجاهل العاملين في القطاع الصحي في الصفوف الأمامية الذين يواجهون فيروس كورونا في المستشفيات، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت آيه مجذوب، الباحثة اللبنانية في المنظمة في بيان " العاملون في المجال الصحي هم العمود الفقري مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء لبنان، ولكن الدولة أظهرت تجاهلا سافرا لصحتهم وسلامتهم".

وأضافت" إذا لم تضع الحكومة اللبنانية سياسات منسقة وفعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ربما لن تستطيع المستشفيات قريبا توفير الرعاية اللازمة".

وكان قطاع الصحة اللبناني قد تضرر بشدة جراء جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية المستمرة، التي تعد الأسوأ منذ الحرب الأهلية من 1975 حتى 1990.

وأشار التقرير إلى أن الدولة تدين للمستشفيات بمبالغ مالية كبيرة، حيث تراجعت قيمة العملة اللبنانية نحو 80% من قيمتها هذا العام، كما تجاوز التضخم 100%.

وانتقد فراس أبيض، مدير "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" الحكومي، وهو أكبر مركز لعلاج المصابين بفيروس كورونا في لبنان التأخر الحكومي في دفع الأموال للمستشفيات.

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