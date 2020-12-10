المفتي: أزمة «كورونا» تحتاج لتكاتف عالمى للخروج منها بسلام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من الأمورِ المهمةِ اللازمةِ للصناعةِ الإفتائيةِ إدراكُ الواقعِ بعوالمه المختلفة؛ عالمِ الأشخاص، وعالمِ الأشياء، وعالمِ الأحداث، وعالمِ الأفكارِ والنُّظم، وعلى القائمين بشأنِ الإفتاءِ أن يدركُوا مدى أهميةِ معرفةِ التغييرِ الشديدِ والسريعِ الذي يحدثُ ويؤثرُ على واقعِ الناسِ وحياتِهم، وما يقعُ للناسِ من حوادثَ ونوازلَ متجددةٍ.وأضاف «علام»: أنَّ "ما حلَّ بالعالم الآن من الوباء المعروف بفيروس «كوفيد 19» المشتهر باسم «كورونا» هو مصابٌ جللٌ يهددُ واقعَ البشريةِ وأمنَها وسلامتها واستقرارها ومستقبلَها، ولا بد للخروجِ من هذه الأزمةِ أنْ نتكاتفَ جميعًا، حكوماتٍ وشعوبًا ومؤسساتٍ على مستوى العالم، حتى نتجاوزَ هذه الأزمة بسلام".جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في أعمال الدورة الـ16 للمنتدى الإسلامي العالمي عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي تقام تحت عنوان «ثقافة اللقاء: الأخلاق الدينية في فترة الجائحة»، الذي ينظمه مجلس شورى المفتين لروسيا، بروسيا الاتحادية، وذلك بمشاركة عدد كبير من كبار العلماء ورجال الدين والشخصيات الثقافية من عدد كبير من دول العالم.