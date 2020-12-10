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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تبحث أزمة أراضي الاستصلاح وتكريك «بحر يوسف» بالجيزة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
المهندس محمد عبدالسلام،
المهندس محمد عبدالسلام،
وائل القمحاوى
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تفقد المهندس محمد عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتى القاهرة والجيزة، وإبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، قرية "بهما" وعزبة التهامى بمركز ومدينة العياط، لبحث أزمة وحسم شكاوى الأهالي من ارتفاع مياه الرشح داخل الأراضي الزراعية أسفل أراضي الإستصلاح الزراعي الموجودة بالظهير الصحراوي، مع استعراض واقتراح الحلول اللازمة لتصريف المياه على مصرف اللبيني لعدم التأثير على المباني والمنشآت.

فى سياق آخر، تفقد المهندس عبد القادر الشناوي، رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي لشمال الوادي، أعمال تكريك بحر يوسف، وبحث معوقات التنفيذ والوقوف على حالة المجرى، وإزالة الإطماءات بقيمة 64.152 مليون، كذلك توسيع وتعميق امتداد "بحر وهبي" مسافة 2.5 كيلو متر، لرفع كفاءة بحر يوسف، والذي يٌعتبر المورد الرئيس للمياه بالمحافظة بهدف إمرار تصرفات تقدر بحوالي 18 مليون متر مكعب يوميًا للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة لزراعة ما يقرب من 840 ألف فدان بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم.

يستهدف المشروع كذلك ضخ مياه عذبة لبحيرة قارون لإحداث التوازن البيئي للبحيرة البالغ مساحتها ما بين 200 كيلو متر إلى 250 كيلومتر، لتقليل نسبة الملوحة لمياه البحيرة وتحسين نوعية المياة بها، والتي تعتمد بشكل أساسي على مياه الصرف الزراعي، والذي تنفذه وزارة الري ممثلة في قطاع التوسع الأفقي والمشروعات.
«الري» تبحث أزمة أراضي الاستصلاح وتكريك «بحر يوسف» بالجيزة
«الري» تبحث أزمة أراضي الاستصلاح وتكريك «بحر يوسف» بالجيزة
«الري» تبحث أزمة أراضي الاستصلاح وتكريك «بحر يوسف» بالجيزة
«الري» تبحث أزمة أراضي الاستصلاح وتكريك «بحر يوسف» بالجيزة
«الري» تبحث أزمة أراضي الاستصلاح وتكريك «بحر يوسف» بالجيزة
«الري» تبحث أزمة أراضي الاستصلاح وتكريك «بحر يوسف» بالجيزة

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