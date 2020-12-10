عودة 377 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم في 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 377 لاجئا (منهم 113 امرأة و192 طفلا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وذكر المركز الروسي، في بيان له اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.وأضاف البيان أن ثلاثة نازحين عادوا خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.وأوضح بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عتمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 13 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.