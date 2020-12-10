افتتاح أحدث منفذ لبيع التمور في الوادي الجديد

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، ترافقه نائبه الدكتورة حنان مجدي، أحدث منافذ بيع تمور شركة الطحان على مستوى الجمهورية بمدينة الخارجة، والذي تم إنشاءه على الطراز البيئي ويضم كل منتجات التمور ومصنعاتها وأحدث وسائل عرض المنتجات.وأشاد المحافظ بتنوع المعروضات وتميزها وتطويرها باستحداث أنواع جديدة تناسب كل الأذواق، فضلًا عن إتاحة المجال لتوفير العديد من فرص العمل للشباب وتطوير صناعة التمور بالمحافظة والاستفادة من القيمة التصنيعية المضافة، مؤكدا على ضرورة التوسع في إنشاء الفروع بكافة مراكز المحافظة.