جامعة بني سويف تستقبل لجنة المارجعة الخارجية بـ«الأيزو»

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أهمية تطبيق معايير الجودة في كل كليات ومراكز وإدارات الجامعة من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وضمان جودة العملية التعليمية بالكليات وذلك للتأهيل للحصول على الاعتماد القومي والدولي.جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس الشركة الروسية المانحة لشهادة الأيزو 9001 في نظم جودة الإدارة (جودة الإدارة العليا والجهاز الإداري بالجامعة)؛ لإجراء المراجعة الخارجية لنظام الأيزو 9001 2015 بحضور المهندس ممدوح فتحي المراجع الخارجي المعتمد لهذا النظام ممثلا عن الشركة المانحة، وذلك من أجل تقييم الجامعة لإعادة اعتمادها مرة أخرى، والدكتور عبدالرحيم حسين مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.وقال رئيس الجامعة، إن شهادة الأيزو 9001 2015 هي شهادة في نظم جودة الإدارة ومدتها 3 سنوات، وهي إحدى شهادات الاعتماد الدولية التابعة للمؤسسة الدولية للتوحيد القياسي International Organization For Standardization (ISO) ومقرها الرئيسي في جينيف بسويسرا.من جهته، أضاف مدير مركز ضمان الجودة، الدكتور عبد الرحيم حسين، أنه بناءا على توجيهات الدكتور منصور حسن، قام مركز ضمان الجودة بالجامعة بإعداد وتحديث الملفات الخاصة بمعايير الأيزو 9001 في الإدارات العامة بالجامعة ومعاونة الإدارات في تطبيق النظام، كما قام فريق مشكل من قبل رئيس الجامعة بإجراء المراجعة الداخلية للنظام استعدادا لزيارة المراجعة الخارجية من قبل الشركة المانحة.وأثنت لجنة المراجعة الخارجية في الجلسة الختامية على دور مركز ضمان الجودة بالجامعة في إعداد ملفات نظام الأيزو واستيفاءها للمعايير للمطلوبة وإجراءات تطبيقها بالإدارات مؤكدة أنها تتم بشكل سليم طبقا للمعايير المطلوبة.