برلمانية: الدولة عازمه على مكافحة الفساد بكل عزمها وقوتها

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية شهدت نقلة نوعية وفريدة من نوعها في مكافحة الفساد، التي كانت تُعاني منه الدولة لسنوات طويلة، مؤكدة على أن مصر الأن تسير علي الطريق الصحيح للقضاء على الفساد بكل أشكاله المختلفة، ويرجع ذلك إلى الحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته لإدارة الأزمات والملفات.وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان لها، على أنه لا بد على الجميع أن يتحلي بالصبر خاصة وأن نتائج مكافحة الفساد على أرض الواقع وإقتلاعها من جذورها بشكل نهائي تحتاج إلى الكثير من الصبر.وأوضحت عازر، أن الفساد ليس ظاهرة محلية بل ظاهرة عالمية، وبالرغم من ذلك إلا أن الدولة المصرية أنتصرت بالفعل على الفساد، ويأتي ذلك وفقًا للشهادات الدولية والتقارير مقارنتها عن العام الماضي.وأشارت إلى أن الدولة المصرية عازمة علي مكافحة الفساد بكل عزمها وقوتها، وأكبر دليل على ذلك الضربات الموجهة لمظاهر الفساد في الجهاز الإداري للدولة.