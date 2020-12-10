محافظ أسيوط يُصدر توجيهًا بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية تطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بالقطاعات المختلفة، وفقًا للإمكانيات المتاحة، والاعتمادات المتوفرة.وأشار «سعد»، في بيان اليوم الخميس، إلى أهمية الانتهاء من أعمال رصف وتمهيد الشوارع والطرق بالأحياء والمدن على مستوى المحافظة، طبقًا للخطة الزمنية والمواعيد المحددة مسبقًا، مشددًا على التواجد الميداني لكافة القيادات بالمحافظة لمتابعة المشروعات خاصة مراحل أعمال الرصف أولًا بأول، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة.