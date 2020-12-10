«الوزراء» يكشف حقيقة تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50%

كشف المركز الإعلامى لرئاسة الوزراء، حقيقة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50%، تزامنًا مع الموجة الثانية من فيروس كورونا، نافيًا تلك الشائعات.وقال المركز في بيان اليوم، إنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس بنسبة 50%، تزامنًا مع الموجة الثانية من فيروس كورونا.وأكدت الهيئة أن السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة كورونا، وجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة، حيث سجلت حركة التجارة العابرة بالقناة عبور نحو 1614 سفينة خلال نوفمبر 2020 بزيادة بلغت 1.2% مقارنة بـ1594 سفينة خلال نوفمبر 2019، كما حققت إيرادات القناة نحو 488.1 مليون دولار خلال نوفمبر 2020، مقابل 476.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 2.4%.