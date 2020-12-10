روبرت كوخ: ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا «مقلق»

أعلن رئيس معهد روبرت- كوخ للرقابة الصحية، اليوم الخميس، أن ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد- 19 في ألمانيا "مقلق".وقال لوثار فيلر "إن الوضع ما زال مقلقا جدا وتفاقم منذ الأسبوع الماضي"، في حين سجلت ألمانيا التي عبرت سلطاتها عن القلق لوتيرة تفشي الوباء، وزيادة الخميس بحالات كوفيد- 19 تبلغ 23679 و440 وفاة خلال 24 ساعة.