روبرت كوخ: ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا «مقلق»
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:03 م
وكالاتطباعة
أعلن رئيس معهد روبرت- كوخ للرقابة الصحية، اليوم الخميس، أن ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد- 19 في ألمانيا "مقلق".
وقال لوثار فيلر "إن الوضع ما زال مقلقا جدا وتفاقم منذ الأسبوع الماضي"، في حين سجلت ألمانيا التي عبرت سلطاتها عن القلق لوتيرة تفشي الوباء، وزيادة الخميس بحالات كوفيد- 19 تبلغ 23679 و440 وفاة خلال 24 ساعة.
وقال لوثار فيلر "إن الوضع ما زال مقلقا جدا وتفاقم منذ الأسبوع الماضي"، في حين سجلت ألمانيا التي عبرت سلطاتها عن القلق لوتيرة تفشي الوباء، وزيادة الخميس بحالات كوفيد- 19 تبلغ 23679 و440 وفاة خلال 24 ساعة.