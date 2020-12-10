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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

رئيس «القابضة للصرف» يتفقد معدات التعامل مع الأمطار بـ«شركة الجيزة»

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:12 م
المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان
محمد إبراهيم
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تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فعاليات عرض الاصطفاف لمعدات وسيارات ومهمات السلامة والصحة المهنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بمحطة مياه الشرب الرئيسية بإمبابة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن ذلك للوقوف على جاهزيتها والاستعداد للتعامل مع كافة أشكال الطوارئ والأزمات لاسيما سقوط الأمطار الغزيرة فى ظل التغيرات المناخية الحالية.

وأوضحت الشركة أن رسلان شهد استعراضا لعدد 65 سيارة مجهزة، 20 بدالة و38 طلمبة، و10 مولدات متنقلة على عجل، وعدد 2سيارة سيول والتى تستوعب كميات مياه 1350 م3ساعة، بخلاف أبراج إنارة تستخدم فى حالات الإصلاح، وسيارات الكلور، والمعدات والسيارات الصغيرة والتى تستخدم لسحب المياه بالشوارع الضيقة.

وتفقد نماذج أغطية البالوعات ذات الشبكة تأمينية أسفل الغطاء مصنوعة من مادة الاستيل المقاومة للصدأ، تتكون من أربعة أجزاء مفصلية، يتحرك كل جزء باتجاه آخر في حالة الفتح والغلق، لتسهيل أعمال الصيانة للعاملين، لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات.

كما شهد نماذج لأعمال وأنشطة إدارة التوعية بشركة الجيزة، والحملات التوعوية التى تنظمها فى المدارس لتوعية الأطفال بأستخدام أحدث الأنشطة التفاعلية، مثل ورش الرسم والسباكة والألعاب ومسرح العرائس.

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