تنفيذ 3 محولات كهرباء بالمنطقة الصناعية الثامنة فى «السادات»

كشف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، عن العمل على تنفيذ 3 محولات جهد فائق بالمنطقة الصناعية الثامنة بقدرة إجمالية 525 ميجا فولت أمبير، وجهد 220 66 ك.ف، بالإضافة إلى صالة مهمات جهد (22 ك.ف).وأوضح منيع، أنه يتم تجهيز 4 محولات خارجية بقدرة 40 ميجا فولت أمبير جهد 66 22 ك.ف، بالإضافة لإدخال 4 محولات خارجية أخرى بقدرة 40 ميجا فولت أمبير جهد 66 22 ك.ف، ولوحات الجهد المنخفض والربط الحلقي بين شبكة الكهرباء للمنطقة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يخدم عدد 1076 قطعة أرض تشمل مختلف الأنشطة الصناعية.وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تسليم عدد 25 قطعة أرض للمستثمرين بالمنطقة الصناعية الثامنة كاملة المرافق بمساحات تتراوح من 1701 م2 إلى 3583م2.