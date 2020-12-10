العراق يمدد حظر التجول بين محافظتي السليمانية وحلبجة بسبب كورونا

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن تمديدها حظر التجول بين محافظتي السليمانية وحلبجة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 1735 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلي 569 ألفا و873 إصابة.وذكرت الصحة العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنه تم تسجيل 1782 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 499 ألفا و846 حالة، فيما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 12 ألفا و501 حالة.