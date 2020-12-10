رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يمدد حظر التجول بين محافظتي السليمانية وحلبجة بسبب كورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
حظر التجول
حظر التجول
هبه محمد
طباعة
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن تمديدها حظر التجول بين محافظتي السليمانية وحلبجة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 1735 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلي 569 ألفا و873 إصابة.

وذكرت الصحة العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنه تم تسجيل 1782 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 499 ألفا و846 حالة، فيما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 12 ألفا و501 حالة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

عزل نائب رئيس مجلس الدولة.. وتعديل درجات مستشارين بقضايا الدولة

ضبط سيارتين محملتين بـ 8 أطنان من خام الذهب بأسوان

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

الصور

image description

محافظ أسيوط يُصدر توجيهًا بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين

image description

محمود يبتكر غربال الكتروني لتنقية التقاوي بالوادي الجديد

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

الأكثر قراءة

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

عطل فى الخط الثانى لمترو الأنفاق

عزل نائب رئيس مجلس الدولة.. وتعديل درجات مستشارين بقضايا الدولة

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 10-12-2020

وفاة روسى مهاجم إيطاليا الفائز بكأس العالم

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

التاريخ الصحى لنبيل فاروق.. «رحل بأزمة قلبية مفاجئة»

محمد توفيق يتعاقد مع دار العين على روايته «همس العقرب»

بيتر ماهر: أحلم بكتابة سيرة ذاتية عن عمتي

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية