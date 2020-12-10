الخارجية: مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية

أكدت وزارة الخارجية، أن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالًا لنصوص الدستور واستنادًا إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعي الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة.وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن ذلك يتم على ضوء قناعة راسخة بالمسئولية والالتزام أمام الدستور والقانون، وأولًا وأخيرًا الشعب المصري، بالعمل الدءوب لمجابهة جميع التحديات، والسعي لترسيخ بناء دولة ديمقراطية حديثة تتأسس على قيم المواطنة، تضم قضاء فاعلًا ومستقلًا يضمن المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، وبرلمانًا منتخبًا يشرع ويراقب ويعبر عن مصالح المواطنين.وشددت الخارجية على أن مصر تبقى منفتحة على الحوار، راغبة في توثيق التعاون مع مختلف الشركاء، على أرضية من الندية، وتأسيسًا على الملكية المشتركة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وذكرت الوزارة، أن مصر تحتفل، اليوم 10 ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى 72 لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعد بمثابة حجر زاوية بنيان القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث عكس عند اعتماده التوافق العالمي على الحاجة الملحة للوصول إلي إطار مرجعي لضبط وتوحيد مفاهيم الحقوق والحريات الأساسية، بما يصون للبشر كرامتهم ويحفظ لهم حرياتهم.وأشارت الخارجية إلى أن مصر قد أسهمت، بما تتمتع به من ثقل ثقافي وحضاري، في صياغة الإعلان وشاركت في اعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيدًا على دورها النشط على الساحة الدولية.وأوضحت، أن مصر تؤكد أن تطور التعاطي الدولي مع ملف حقوق الإنسان هو مسار متعدد الإسهامات ونتاج للتفاعلات الحضارية والثقافية للإنسانية بجميع طوائفها، فهذا المسار ليس حكرًا على طرف بعينه أو ثقافة بذاتها، فالارتقاء بحقوق الإنسان والقضاء على جميع الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق هو هدف تتطلع كل دول العالم لبلوغه، ما يضاعف من أهمية التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، دون إملاء أو ادعاء كمال لم ولن يدركه أي طرف، فأمام الجميع الكثير الذي يتعين تحقيقه لخلق عالم أفضل لأجيال قادمة، عالم يوازن بين جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة.وتابعت، أن الدبلوماسية المصرية استمرت خلال العام الحالي في التعبير عن الأولويات الوطنية والقضايا المتصلة بمصالح الدول الإفريقية والدول النامية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات في الأطر متعددة الأطراف تعالج قضايا مهمة مثل الإرهاب وحقوق الإنسان، والحق في العمل، وتمكين وتعزيز حقوق المرأة، كما لم تأل مصر جهدا في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم القرارات الدولية التي ترمي إلى تعزيز التعايش ونبذ التمييز ومكافحة العنصرية.وأشارت إلى أن مصر خطت خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث تم إتمام الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ، وأجريت الانتخابات الخاصة بأعضائه، وجارٍ الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجلس النواب، ليمثل نظام الغرفتين في البرلمان ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسة الديمقراطية.وأضافت أن العام الجاري شهد أيضًا إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي في مصر بعد عملية تشاورية موسعة، لتضمن اللائحة تفعيل الإيجابيات الكثيرة التي تضمنها القانون، ومن أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.وذكرت الوزارة أنه وفى مسارٍ موازٍ، انتهت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من الخطوات التأسيسية وباشرت مهامها بما في ذلك العمل على صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للمرة الأولى، لتكون بمثابة إطار وطني جامع لتنسيق وتحفيز الجهود المصرية في هذا المجال، يضع نصب عينيه التحديات القائمة ويطرح الحلول ويستغل الخبرات المتاحة لمجابهتها، وفقًا لأولويات ورؤية وطنية، ومن المنتظر إطلاق الاستراتيجية في أقرب وقت.كما وضعت اللجنة خطة متكاملة للانتهاء من جميع التقارير الدورية المتأخرة لتقديمها أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان قبل نهاية العام المقبل، فضلًا عن تشكيل أمانة فنية دائمة تضم خبرات متنوعة من قانونين وأكاديميين وخبراء حقوق إنسان لتشكل ركيزة مؤسسية لضمان استدامة الخبرات التي تتعامل مع هذا الملف مستقبلًا.وفيما يتعلق بالحريات الدينية، تواصلت خلال العام الجاري الجهود على صعيد تعزيز الحريات الدينية، ترسيخًا للإنجازات التي تحققت في هذا المجال. حيث واصلت الوزارات المختصة ومؤسسات الدولة الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنائس المصرية، تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تضطلع بها لتعزيز التسامح وقيم الحوار والتصدي لنزعات التطرف.كما شرعت الحكومة في تنفيذ خطة بقيمة 70 مليون دولار من أجل ترميم بعض الآثار المصرية ومن بينها معابد يهودية في القاهرة والإسكندرية، كما واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها لترميم وتجديد المواقع الدينية الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.