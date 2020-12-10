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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: إجراء 81 مليون اختبار للكشف عن كورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:40 ص
اختبار للكشف عن
اختبار للكشف عن كورونا
وكالات
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أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب
نادزور"، اليوم الخميس، أنه تم إجراء أكثر من 81 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، بينها 499 ألف اختبار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للهيئة أنه "تم إجراء أكثر من 81 مليون فحص لفيروس كورونا المستجد في روسيا، ولا يزال 545704 أشخاص تحت الإشراف الطبي".

وأوضحت الهيئة أنه تم إجراء 499 ألف اختبار لفيروس كورونا المستجد المسبب لـ"كوفيد- 19" في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد مقر العمليات لمراقبة ورصد "كوفيد- 19" في موسكو، يوم أمس الأربعاء، بتعافي 5746 مريضا آخر من فيروس "كوفيد- 19" في العاصمة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين عالجهم أطباء موسكو أكثر من 507 آلاف شخص.

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