7 وفيات و586 إصابة جديدة بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة، جراء إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.وأفادت في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بأنه تم إجراء 1708 فحوصات مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 586 إصابة جديدة بالفيروس.وأضافت أنه تم تسجيل 832 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس كورونا، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين مذ بدء الجائحة بلغ 26817 إصابة، منها 9953 حالات نشطة، وتعافي 16695 حالة، وتسجيل 169 حالة وفاة.ونوهت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغ 350 حالة، منها 156 حالة خطيرة وحرجة.