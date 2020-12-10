10 وفيات و172 إصابة بكورونا في السودان

أعلن السودان، اليوم الخميس، عن تسجيل 10 حالات وفاة و172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان، إن التقارير الوبائية أكدت ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 20468، منها 1319 وفاة.وأعلن السودان، نهاية نوفمبر الماضي، عن حزمة من الترتيبات للحد من انتشار الموجة الثانية من فيروس (كورونا المستجد).يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.