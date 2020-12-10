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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يتراجع مع قلق المستثمرين لإرجاء التحفيز الأمريكي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:44 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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تراجع الذهب، اليوم الخميس، بعد عمليات بيع مكثفة شهدها في الجلسة السابقة مع استمرار الضبابية
فيما يتعلق بمفاوضات التحفيز المالي المستمرة منذ وقت طويل بالولايات المتحدة.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1835.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجع بما يصل إلى 2.5 بالمئة، أمس الأربعاء، واستقر الذهب في العقود
الآجلة في الولايات المتحدة عند 1839.20 دولار.

وقال لاكلان شو، رئيس أبحاث السلع الأساسية لدى بنك أستراليا الوطني: "واجه الذهب صعوبات بسبب إحباط الأسواق من عدم قدرة النواب في الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق مالي كانت تتوقعه".

وأضاف: "قد نشهد تغيرًا في النظام بأسواق الذهب في ظل ضعف ارتباطها بالعائدات الحقيقية، بسبب استمرار اتجاه المستثمرين إلى أصول أعلى مخاطرة، مما يخلق آفاقًا زاخرة بالتحديات للملاذات الآمنة مثل الذهب".

وينتظر المستثمرون الآن قرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص السياسة النقدية المقرر صدوره الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش، ويتوقع أن يكشف عن إجراءات تحفيز نقدي جديدة، كما يترقبون بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية المقرر أن تصدر في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 23.79 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 999.21 دولار، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2283.73 دولار.

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