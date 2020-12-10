محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير مساكن الجمهورية بالمحلة الكبرى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال التطوير الجارية بمساكن الجمهورية بالمحلة الكبرى، والتي تضم أكثر من ٧٠٠ شقة سكنية بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من تغيير خطوط الصرف لمسافة ٣٥٠ مترا بأقطار ٨ بوصة، وهي ضعف الأقطار السابقة المتهالكة.كما أوضح اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أن أعمال التطوير بالمنطقة تسير بخطى سريعة، حيث تم البدء في تغيير الوصلات الموجودة على العمارات وعمل آبار صرف جديده لها، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع مياه الصرف الموجودة بالشوارع الأخرى بالمنطقة، لحين الانتهاء تمامًا من تغيير جميع خطوط الصرف.