رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير مساكن الجمهورية بالمحلة الكبرى

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
أعمال تطوير مساكن
أعمال تطوير مساكن الجمهورية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال التطوير الجارية بمساكن الجمهورية بالمحلة الكبرى، والتي تضم أكثر من ٧٠٠ شقة سكنية بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من تغيير خطوط الصرف لمسافة ٣٥٠ مترا بأقطار ٨ بوصة، وهي ضعف الأقطار السابقة المتهالكة.

كما أوضح اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أن أعمال التطوير بالمنطقة تسير بخطى سريعة، حيث تم البدء في تغيير الوصلات الموجودة على العمارات وعمل آبار صرف جديده لها، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع مياه الصرف الموجودة بالشوارع الأخرى بالمنطقة، لحين الانتهاء تمامًا من تغيير جميع خطوط الصرف.

موضوعات متعلقة

للطلاب و المعلمين.. خطوات تسجيل دخول الحساب الإلكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg

تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 للصف الأول الثانوي.. الرابط والخطوات

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

«الطرق الصوفية» تنعى شيخ الطريقة الدسوقية

الصور

image description

محمود يبتكر غربال الكتروني لتنقية التقاوي بالوادي الجديد

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

الأكثر قراءة

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

شكري يكشف موقف مصر من المصالحة مع قطر

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 10-12-2020

وفاة روسى مهاجم إيطاليا الفائز بكأس العالم

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل الفنانة نادية شنب بمركز درب 1718

أحمد الشهاوى كاتب الأسبوع فى المصرية اللبنانية

مؤمنون بلا حدود تصدر كتاب كهف التأسلم لــ صلاح سالم

مسيرة الشاعر عبدالمنعم الأنصارى بـ الحرية للإبداع