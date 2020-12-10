96 وفاة و3071 إصابة بكورونا في بلجيكا

أعلنت بلجيكا، اليوم الخميس، عن تسجيل 96 حالة وفاة و3071 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت لتصل إلى 17603 حالات وفاة، و597643 إصابة بالفيروس التاجي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.