الليلة.. ختام الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي

تسدل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الستار، عن جوائز الدورة الـ 42 مساء اليوم، في حفل الختام المنتظر بعد 8 أيام من الفعاليات السينمائية المختلفة من عروض لأفلام وندوات وورش ولقاءات إعلامية.ومن المقرر أن يقام حفل الختام في الثامنة من مساء اليوم بالمسرح المكشوف "وي"، ويسبقه سجادة حمراء للمشاركين في الليلة الختامية من الفنانين والمدعوين وأصحاب الأعمال المشاركة والفائزين بالجوائز، ثم يبدأ الحفل الختامي بمسرح "وي" داخل القاعة ليسدل الستار عن هذه الدورة.وتعاقدت إدارة الدورة الحالية مع النجمة لينا شاماميان لتقديم الفاصل الفني في الحفل بعد تقديمها أغنية "يا ترى" في الفيلم الفرنسي Gagarine الذي شارك المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة وعرض خلال الأيام الماضية، كما حققت نجاحات كبيرة في مصر خلال الأسابيع الماضية من خلال أغنية التتر لمسلسل "إلا انا" بقصصه المختلفة والذي أذيع عبر قنوات DMC.