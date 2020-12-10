«مصر للطيران أمان» في استقبال ضيوف كأس العالم لليد

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة أطلقت حملة قومية بعنوان "مصر للطيران أمان"، تزامنا مع بدء الاستعداد لاستقبال ضيوف مصر ومشجعي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020، والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021، في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.وتستهدف الشركة الوطنية مصر للطيران من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى مصر بسلامة وأمان كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطبقها بدءًا من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلى مطار القاهرة الدولي وإنتهاء الزيارة.وأكدت الشركة على التزام جميع موظفيها بالمحطات الخارجية وعلى متن الطائرات وفي صالات السفر والوصول بالالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من ارتداء الملابس والمهمات الوقائية واستخدام أدوات التعقيم والنظافة والحرص على التباعد الاجتماعي وتقديم الوجبات وأدوات الطعام المغلفة وتعقيم الطائرة والحقائب وتغيير الوسائد وغطاء رأس المقاعد وكافة الادوات المستخدمة قبل كل رحلة كما تحرص مصرللطيران على تشجيع العملاء على الحجز وتسهيل وإنهاء إجراءات السفر إلكترونيا من خلال موقع مصرللطيران أو تطبيق التليفون المحمول وغيرها لتقليل الاحتكاك المباشر أثناء مراحل السفر والوصول.