الوطنية للانتخابات تواصل مراجعة نتائج اللجان الانتخابية بجولة الإعادة

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مراجعة نتائج التصويت بجولة الإعادة والتدقيق فيها، والفصل في التظلمات المقدمة من المرشحين الخاسرين.وبدأت الهيئة منذ الأمس في استقبال نتائج الحصر العددي التي أعدته اللجان العامة، وكذا التظلمات المقدمة من المرشحين للفصل فيها، وإعادة مراجعة الحصر العددي للدوائر التي جرت بها الإعادة، تمهيدا لإضافة أصوات المصريين بالخارج، وإعلان النتيجة مجمعة في يوم الاثنين المقبل الموافق 14 ديسمبر.وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى الخارج أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.