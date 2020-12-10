العراق يشكل لجنة لاستيراد لقاح «كورونا»

أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق، اليوم الخميس، تشكيل لجنة مختصة للتواصل مع الشركات واستيراد لقاح كورونا، مؤكدة أن هناك توجهًا لتنويع مصادر اللقاح وعدم الاعتماد على شركة واحدة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم، عن عضو اللجنة حسن خلاطي قوله إن اللجنة الخاصة اجتمعت مع ممثلين عن شركة «فايزر» الأمريكية، فضلًا عن تواصلها مع الفريق الخاص بالتحالف الدولي للقاحات، ووقعت على مذكرة تفاهم، وتم تخصيص المبالغ اللازمة لشراء اللقاح.وأشار إلى أن هناك شروطا خاصة، تمت المصادقة عليها، من ضمنها قضيتين أساسيتين، الأولى أن يتم اعتماد اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية، والمعيار الثاني هو أن تكون هناك قدرة لدى الشركة المنتجة على توفير الأمور اللوجستية لايصال اللقاح إلى العراق، لأن بعض اللقاحات تحتاج الى درجة حرارة معينة، وظروف محيطية معينة، لغرض تحويله من دولة إلى أخرى.وأوضح أنه «في حال توفر هذه الشروط من الشركة المنتجة، يكون الأمر طبيعيًا جدًا لاستيراده، لكن في حال استحالة توفرها، سيكون من الصعب إيصال اللقاح، وبالتالي فإن هناك شركات مختلفة، ولقاحات بظروف مختلفة، فضلًا عن وجود بعض الشركات أنتجت لقاحات لا تحتاج إلى إشراف خاص، وظروف خاصة، إنما ظروف الخزن والنقل، أي ظروف اعتيادية كباقي اللقاحات».