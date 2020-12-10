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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تقترب من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تخطت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا، حاجز 435 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

وقالت السلطات الصحية الكندية، في بيان اليوم الخميس، إن البلاد سجلت حتى اليوم إجمالي 435330 إصابة، تعافى منها 350011 مريضًا، فيما بلغت حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 12983 حالة.

وأوضح البيان، أن المقاطعات الكندية الأربع الكبرى كيبيك وأونتاريو وبريتيش كولومبيا وألبرتا، سجلت اليوم 6041 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ظهر فيروس كورونا المستجد، في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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