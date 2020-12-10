تطبيق قانون المرور على 154 ألف سائق مخالف خلال 72 ساعة

تبذل الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية جهود كبيرة للحد من حوادث الطرق، وطبقت الخدمات الشرطية لوائح قانون المرور على 154 ألف سائق مخالف، وحررت مخالفات مرورية متنوعة، خلال 72 ساعة.كانت الإدارة العامة للمرور، أعلنت عن نتائج حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال 72 ساعة، وتمكنت من ضبط 3568 مخالفة متنوعة للدراجات النارية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات المرورية.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.