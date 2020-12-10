رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المالية: الاقتصاد المصرى «نجم ساطع» بين الأسواق الناشئة.. وفاق التوقعات

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
معيط
معيط
راندا التوني
طباعة
فاق أداء الاقتصاد المصري التوقعات، رغم أزمة «كورونا» بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، وأسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وأشادت بها مدير صندوق النقد الدولى في قولها «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى»، ويؤكد كفاءة إنفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، المقررة بـ ٢٪ من الناتج المحلى، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، ويشير أيضًا إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتحفيز الاستثمار.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة أعدت تقرير «التحدى والإنجاز» للعام الثانى على التوالى حول الأداء الاقتصادى خلال ٢٠٢٠، الذى شهد نهاية موازنة السنة المالية ٢٠١٩- ٢٠٢٠ فى يونيه ٢٠٢٠، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة «كورونا»، وبداية السنة المالية الحالية ٢٠٢٠- ٢٠٢١ فى يوليو ٢٠٢٠، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣.٦%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨% في العام المالى ٢٠١٦- ٢٠١٧، إلى ٨٨% بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١.٨% فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

وأشار الوزير، فى تقرير «التحدى والإنجاز لعام ٢٠٢٠»، إلى أن مؤشر أداء «مديري المشتريات» سجل أعلى معدل منذ ٦ سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر ٤٠٠ شركة بالقطاع الخاص، وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم «الجائحة»، وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.

وأوضح أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى إفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها ١١% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨- ٢٠١٩، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولى بنحو ١٤ مركزًا خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال ٦ أشهر في عام ٢٠٢٠ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.

وقال معيط، إن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، تُعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالى الحالى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥%، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥.١% خلال العام المالى ٢٠٢٢ -٢٠٢٣، و٤.٤% بحلول العام المالى ٢٠٢٤ -٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.

قال إنه، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢% خلال العام المالى ٢٠٢٢ -٢٠٢٣، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢% فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥.

وأكد الوزير أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

شكري يكشف موقف مصر من المصالحة مع قطر

تعرف على حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 10-12-2020

الصور

image description

محمود يبتكر غربال الكتروني لتنقية التقاوي بالوادي الجديد

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

الأكثر قراءة

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

شكري يكشف موقف مصر من المصالحة مع قطر

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 10-12-2020

وفاة روسى مهاجم إيطاليا الفائز بكأس العالم

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل الفنانة نادية شنب بمركز درب 1718

أحمد الشهاوى كاتب الأسبوع فى المصرية اللبنانية

مؤمنون بلا حدود تصدر كتاب كهف التأسلم لــ صلاح سالم

مسيرة الشاعر عبدالمنعم الأنصارى بـ الحرية للإبداع