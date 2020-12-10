مقتل شخص وإصابة 3 في انفجار بمصنع كيماويات بولاية وست فرجينيا

قال مسؤولون إن شخصا لقي حتفه، فيما أصيب 3 في انفجار وحريق في مصنع للكيماويات في بيل بولاية وست فرجينيا الأمريكية.وذكرت شركة كيمورز في بيان أن الحادث وقع بعد العاشرة مساء بالتوقيت المحلي في مصنع مستأجر تابع لشركة أوبتيما كيميكالز في موقع تملكه كيمورز في بيل.وبعد الحادث أصدر مسؤولون محليون في بيل أمرا للسكان في نطاق 3.2 كيلومتر حول المصنع بالبقاء في منازلهم لكنهم ألغوا الأمر بعد بضع ساعات.وقال كينت كاربر مفوض مقاطعة كاناه لمحطتي دبليو.سي.إتش.إس ودبليو.في.إيه.إتش المحليتين إن المسؤولين يعتقدون أن مبيض الكلور الجاف والميثانول هما المادتان المسؤولتان عن حدوث الانفجار.وقال مكتب كاربر لرويترز "لم تحدد مقاطعة كاناه سبب الانفجار.ستحدد وكالات أخرى السبب والأمر منوط بها وبالشركة لإعلان هذه المعلومة".