رئيس البورصة في مناقشة رسالة ماجستير حول المسؤولية الاجتماعية للشركات

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، في مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تحت عنوان "تقيم العلاقة بين المسئولية الاجتماعية للشركات وأدائها المالي، دراسة تطبيقية على المؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالبورصة المصرية ESG Index".ويدور موضوع الرسالة حول تحديد أثر التغيير في جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات على أدائها المالي، وكذا كيفية دفع جهود الكيانات الاقتصادية المختلفة نحو تطوير برامجها الساعية نحو تعزيز مسئوليتها الاجتماعية.من جهته، أعرب فريد، عن شكره وتقديره لدعوة الدكتورةً نجوى سمك، رئيس قسم الاقتصاد بالكلية، أحد أعرق كليات جامعة القاهرة، والتي تخرج منها قامات فكرية لامعة أثرت الحياة السياسية والاقتصادية في مصر.وتابع فريد: "المشاركة في مناقشات رسائل الماجستير تأتي من منطلق الحرص على المشاركة في سد الفجوة بين الدراسات الأكاديمية والتطبيقات العملية، وذلك بما يعود بالنفع على الواقع العملي والتطبيقي علىً نحو يعزز من قدرات بلادنا الإنتاجية في المجالات ذات الصِّلة بالدراسات الأكاديمية".