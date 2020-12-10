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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصلاح هبوط أرضي بطريق كورنيش الإسكندرية (صور)

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:13 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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انتهي حى وسط الإسكندرية، من إصلاح الهبوط الأرضي الواقع بطريق كورنيش محطة الرمل وسط الإسكندرية، بحضور اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.

وتم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله بطريق الجيش أمام حديقة الخالدين بمحطة الرمل، بعد إصلاح الهبوط الأرضي الحادث بالمنطقة، حيث تم وضع الأسفلت والانتهاء من إعادة الشيء لأصله بمعرفة مديرية الطرق؛ بحضور مسؤولي المرور ؛ وإدارة أشغال الطريق بالحي

جاء ذلك في إطار الاهتمام بشبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالحي، لرفع المعاناة عن المواطنين، والحفاظ على سيولة الحركة المرورية وتسهيل حركة المارة.

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