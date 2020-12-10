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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نوبل للسلام تسلم جائزتها لبرنامج الأغذية العالمي عن بُعد بسبب كورونا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
جريدة الدستور
وكالات
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بعيدا عن الحفل الفخم الذي يحضره عادة رؤساء وملوك، يسلم معهد نوبل الخميس جائزته للسلام إلى برنامج الأغذية العالمي عن بعد في إطار الإجراءات التي فرضت لمنع انتشار وباء كوفيد-19.

وصرح مدير المعهد نوبل أولاف نيولستاد لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء "كان هذا العام صعبا بالنسبة لنا كما هو الحال بالنسبة لكثيرين آخرين"، مضيفا "من المحزن ألا يحضر الفائز سحر حفل التكريم المعتاد ولكن لا نستطيع أن نفعل غير ذلك".

وأجبر وباء كوفيد-19 معهد نوبل على تقليص الاحتفالات التقليدية إلى أبسط شكل، في أوسلو حيث يتم تسليم جائزة السلام وستوكهولم التي تستضيف الجوائز الأخرى من ألدب إلى الطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد.

وفي مقره الرئيسي في روما سيتلقى برنامج الأغذية العالمي اعتبارا من الساعة 13،00 (12:00 ت ج) شهادة نوبل وميداليته التي مُنحت لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة في التاسع من أكتوبر تقديرا لمكافحته الجوع الذي يستخدم غالبا "سلاح حرب" يؤثر على المدنيين أولا.

وتؤمن أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع غذاء لعشرات الملايين - 97 مليونا في العام الماضي - في كل القارات.

وكتب البرنامج على حسابه على تويتر هذا الأسبوع "لكل واحد من 690 مليون جائع في العالم اليوم الحق في العيش بسلام وبدون أن يشعر بالجوع".

وتسلم جوائز نوبل تقليديا في العاشر من ديسمبر في ذكرى وفاة مؤسسها ألفريد نوبل (1833-1896)، وستقتصر مراسم تسليم الجوائز على حدث بسيط عبر الإنترنت.

ولم تُحرم العاصمة النروجية يوما منذ 1976 من حفل تسليم جائزة نوبل للسلام، ففي تلك السنة لم يجد المعهد أي مرشح يستحق جائزته.

في ستوكهولم تحول الحفل إلى مجموعة أحداث سجلت مسبقا.

فبعد الشاعرة الأميركية لويز جلوك التي تسلمت جائزتها الأحد في منزلها في ماساتشوسيتس،تم تسليم الجوائز الأخرى للفائزين كل على حدة في بلدان إقامتهم.

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