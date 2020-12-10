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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع النفط بفضل طرح اللقاح ومخاوف حيال هجوم على حقل في العراق

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة مما قد يحفز انتعاشا في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 0500 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما يعادل 0.6 % إلى 45.77 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.5 % إلى 49.08 دولار للبرميل، ولم يطرأ على الأسعار تغير يذكر أثناء الليل.

وقال هووي لي الخبير الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة "السوق تتجاهل ما يبدو أنه شتاء صعب وتتطلع إلى صورة متفائلة في 2021".

وقد تبدأ عمليات التحصين قريبا ربما في غضون أيام في الولايات المتحدة، إذ تجتمع لجنة من المستشارين اليوم لمناقشة ما إذا كانت ستوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالتصريح بالاستخدام الطارئ للقاح تنتجه فايزر وبيونتك.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة "اللقاح المضاد لكوفيد-19 نقطة تحول كبيرة من بين مزاياه العديدة، أنه سيضع نهاية لانخفاض الطلب في سوق النفط، الذي عانى من قيود تفرضها الحكومات على الحركة".

وتلقت أسعار النفط الدعم أيضا من بعض القلق بعد اشتعال حريق في بئرين في حقل نفط صغير في شمال العراق فيما وصفته الحكومة بهجوم إرهابي، لكن الإنتاج لم يتأثر.

وقال محللو إيه.إن.زد "على الرغم من أن البئرين صغيران، فإن هذا يثير مخاوف حيال المزيد من الاضطرابات".

وفوجئ المحللون بأن السوق تجاهلت زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية وفقا لبيانات حكومية نشرت أمس الأربعاء، وهو ما يرجع إلى حد كبير لانخفاض الصادرات الأمريكية لأدنى مستوياتها منذ 2018.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام زادت 15.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من ديسمبر، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.4 مليون برميل.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 5.78 مليون برميل يوميا.

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